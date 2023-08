Genshin Impact: un cosplay di Focalors, l'Hydro Archon di Fontaine

L'aggiornamento 4.0 per Genshin Impact è arrivato, aprendo le porte per la regione di Fontaine. Durante l'esplorazione di questa zona inedita, che si ispira alla Francia e che si basa sui fondali marittimi, il Viaggiatore farà la conoscenza di un nuovo Archon, la bella e misteriosa Focalors.

Se solo da pochissimo i giocatori hanno avuto modo di addentrarsi nella regione di Fontaine, la cui superficie è prevalentemente formata da acqua, e di fare la conoscenza di nuovi eroi come il mago Lyney, MiHoYo non intende perdere tempo, come d'altronde ci ha abituati. La software house cinese sta già allestendo i preparativi per l'update 4.1 di Genshin Impact, che porterà all'introduzione di altri due eroi.

Una volta arrivato a Fontaine, il Viaggiatore ha modo di incontrare l'Hydro Archon della nuova regione del Teyvat. Focalors è il Dio della Giustizia e presiede Fontaine risiedendo nella sua nave. Poco si sà su Focalors, che appare nella regione con l'identità del Vessel Furina. Secondo Nahida possiede una personalità unica, mentre per Dainsleif vive per lo spettacolo delle aule di tribunale cercando di giudicare gli altri dei.

Conosciuta anche come Lady Furina, è una ragazza dalla pelle chiara e dagli occhi eterocromi, con la pupilla destra azzurra e quella sinistra blu scuro. L'Hydro Archon ha capelli argentei lunghi fino alle spalle e con alcune ciocche celesti. Indossa un completo blu scuro con accessori che ricordano gocce d'acqua e un elegante cilindro.

In questo cosplay di Focalors da Genshin Impact vediamo la dea della giustizia di Fontaine mentre siede sul suo trono con le gambe accavallate e con una mano che le sfiora il volto. Ad aver condiviso questa spettacolare interpretazione è la cosplayer Valeshia Lauren.