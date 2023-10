Genshin Impact: un cosplay di Furina, la dea dell'acqua di Fontaine

Le ultime versioni di Genshin Impact hanno aperto le porte di Fontaine, una nuova regione del Teyvat in cui l'acqua la fa da padrona. In questa porzione inedita del mondo dell'open world RPG di MiHoYo è possbile esplorare finalmente i fondali marini, oltre che padroneggiare i poteri acquatici con la Hydro Vision.

Il recente aggiornamento 4.1 di Genshin Impact ha arricchito Fontaine con nuove aree esplorabili ed eroi inediti. Gli occhi della community di appassionati, tuttavia, sono tutti rivolti verso la prossima patch già programmata dallo sviluppatore cinese Hoyoverse.

Con l'update 4.2 di Genshin Impact arriveranno Furina e Charlotte, due protagoniste originali che hanno già conquistato il pubblico. La prima tra le due, in particolare, è un personaggio dai risvolti particolari il cui banner sarà bramato da molti.

In qualità di dea della giustizia, Focalors supervisiona Fontaine come Hydro Archon con il nome di Furina. Amata dalla gente della regione che si ispira alla Francia, ha un portamento elegante che testimonia il suo ascendente divino.

In questo cosplay di Furina da Genshin Impact troviamo in anteprima la Archon di Fontaine mentre si circonda di fasci d'acqua e si lascia ammirare in tre pose diverse. Ad aver realizzato i tre scatti che trovate in calce all'articolo è la cosplayer SanyuMu.