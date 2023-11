Genshin Impact: un cosplay di Furina dall'italiana Kashi Kiss domina su Fontaine

Mentre MiHoYo è al lavoro sull'update 4.3 per Genshin Impact, l'utenza del free to play fantasy ambientato nel Teyvat si gode le novità arrivate con il più recente aggiornamento. Il viaggio nella regione marittima di Fontaine prosegue in compagnia della new entry Furina. Eccola nell'interpretazione della cosplayer italiana Kashi Kiss.

Con Genshin Impact 4.2 i giocatori del titolo Hoyoverse hanno dato il benvenuto a Furina, disponibile nel banner a 5 Stelle della Fase 1 della patch suddetta. Regina di tutte le acque, da oltre 500 anni Furina è la Hydro Archon della regione ispirata alla Francia. Ella in realtà non è il vero Hydro Archon. Furina e Focalors sono due parti dell'Archon succeduto al precedente Egeria. Furina è il corpo e lo spirito dell'Archon, ma non è in possesso di alcun potere. Focalors, invece, al contrario è l'entità divina in possesso di poteri e consocenza divini.

Celebrata nel trailer musicale di Genshin Impact 4.2, Furina è stravagante e imprudente, ma anche molto insicura di sé come il Viaggiatore potrà ben notare. Se qualcosa va fuori dai suoi piani, infatti, il mondo le crolla addosso.

Furina è una ragazza piuttosto mingherlina con occhi eterocromatici. Se l'occhio sinistro ha un'iride azzura e una pupilla a forma di goccia blu intenso, il sinistro inverte la palette di colori. In questo cosplay di Furina da Genshin Impact condiviso dall'artista nostrana Arianna per il recente Lucca Comics & Games 2023, la Archon indossa l'outfit Coronated Prima Donna.