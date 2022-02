Genshin Impact: un cosplay di Ganyu a tinte azzurre di Anong

Oltre alle varie armi a disposizione, i personaggi di Genshin Impact si differenziano tra loro grazie agli elementi utilizzabili. Basandosi sui vari elementi naturali, come i classici ghiaccio, fuoco, elettricità e altri che sono comuni nei mondi fantasy, le creature di studio MiHoYo possono sfruttare varie tecniche peculiari.

Alcuni personaggi sembrano essere particolarmente affini all'elemento in proprio possesso non solo per carattere ma anche per colori. Uno di questi casi è Ganyu, uno dei primi personaggi introdotti in Genshin Impact. Studio MiHoYo ha pensato a un character design su tinte azzurre per il personaggio: la ragazza ha infatti capelli celesti e un abito bianco e marroncino ma con tinte fredde come il lilla, l'azzurro e il blu. E non a caso, Ganyu è un personaggio cryo, quindi glaciale.

Anongnoon, una cosplayer coreana, ha preparato il suo cosplay di Ganyu dandole però un tocco meno freddo in una delle foto. Nel post in basso, oltre a raffigurare attentamente l'arciera di Genshin Impact con tutto il suo costume ben dettagliato con tanto di accessori, ha anche aggiunto un po' di rossore in foto dato dall'imbarazzo, un atteggiamento di certo tutt'altro che glaciale.

Ecco anche un cosplay folgorante di Raiden Shogun e una magica Mona Megistus in un cosplay italiano.