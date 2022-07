Genshin Impact: un cosplay di Ganyu in uniforme scolastica

Ganyu è uno dei personaggi più amati di Genshin Impact. Fu lei ad aprire il 2021 del videogioco di studio MiHoYo, presentandosi al pubblico il 12 gennaio con un update che la rese finalmente disponibile e giocabile. La mezza qilin, una creatura mitica, ha quindi esperienza in questo mondo fantasy ormai ben conosciuto da tutti.

Solitamente l'abito di Ganyu è un vestito aderente marroncino con vari dettagli, più un'ulteriore veste sopra bianca e azzurrina che crea molto contrasto. Questo tipo di abito è denominato Frostdew Trail ed è l'abito di default, ma molti fan di Genshin Impact e soprattutto del personaggio non sono di certo soddisfatti. Anche se ci sono molti cosplay di Ganyu classica, c'è chi la vorrebbe vedere in altri modi.

Ecco perché in rete ci sono molte illustrazioni di Ganyu con la divisa scolastica. Il personaggio sveste quindi i panni da fantasy e diventa molto più reale con un abito bianco alla marinara e gonna blu, con colletto molto largo, un po' alla Sailor Moon. Una versione che è stata ripresa dalla cosplayer italiana Ittibunny, che ha presentato il suo cosplay di Ganyu studentessa come si può vedere nella foto in basso.

E a proposito di versioni più particolari, ecco un cosplay di Beidou cameriera.