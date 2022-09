Genshin Impact: un cosplay glaciale di Eula dall'italiana Hakusa Kuri

Da non molto, con l’introduzione dell’ update 3.0 i giocatori di Genshin Impact si sono potuti avventurare a Sumeru, riaccendendo l’interesse verso il gatcha sviluppato da MiHoYo. La fama del titolo free to play sfocia però soprattutto nell’ambito dei cosplay.

Genshin Impact è molto popolare anche tra le cosplayer italiane, come dimostra l’artista che su Instagram è conosciuta con il nome di @hakusa.kuri con il suo ultimo lavoro. Attraverso i propri social, la cosplayer italiana Hakusa Kuri ha infatti condiviso un magnifico scatto in cui interpreta la glaciale Eula Lawrence dei Cavalieri di Favonio.

Con la fine del mese di agosto, l’artista nostrana si è detta carica e pronta a ricominciare a indossare cosplay. Il suo cosplay di Eula da Genshin Impact è solamente il primo di una lunga lista di progetti che ha già in mente. In attesa di sue novità, ecco una guida di Genshin Impact su come raggiungere Sumeru.

Discendente del Clan Lawrence, odiato per aver ridotto in schiavitù i cittadini di Mondstadt, la protagonista di tipo Cryo viene rappresentata mentre si regge il fianco con una mano e con l’altra sfiora le ciocche color azzurro. L’outfit dalla finitura straordinaria prevede un bustino nero e una giacchetta bianca a maniche lunghe adornata di particolari celesti e dal simbolo Cryo sulla spalla destra.