Genshin Impact: un cosplay di Hu Tao circondata da fantasmini

Manca davvero pochissimo all'uscita di Genshin Impact 4.0, un majord update che stravolgerà la mappa di gioco con l'introduzione di un'intera nuova area esplorabile. I giocatori del free to play Hoyoverse potranno tra non molto fare visita a Fontaine, la regione ispirata alla Francia che spiccherà per i suoi fondali marini.

Gli eroi di Genshin Impact 4.0 dovranno vedersela con Arlecchino, una Fatui Harbinger che minaccerà la pace della prossima regione del Teyvat. Prima di questa nuova battaglia, il Viaggiatore deve momentaneamente fare ritorno a Liyue, dove ad attenderlo troverà Hu Tao.

Hu Tao è un personaggio giocabile dalla rarità a 5 stelle che vanta l'elemento Pyro. In giovanissima età ha rilevato la gestione dei Servizi Funebri Wangsheng, di cui è la 77a direttrice. Tao è incaricata della gestione del funzionamento dell'agenzia con sede nei pressi del Porto di Liyue, ma nonostante la sua importante carica resta ugualmente una persona alla mano. Nella città è famosa per il suo senso dell'umorismo che lascia a bocca aperta gli abitanti che ascoltano le sue bizzarre idee. Hu Tao è all'apparenza superficiale, dedita allo svago in ogni suo momento libero. Tuttavia, in occasione delle cerimonie funebri sa dare prova di un comportamento dignitoso e solenne.

In questo cosplay di Hu Tao da Genshin Impact vediamo la direttrice circondata dai suoi fantasmini, in posa come nel videogioco con le mani giunte, oppure mentre saluta i suoi colleghi e con la lancia pronta a combattere. A condividere questa interpretazione portata all'Anime Expo 2023 è stata la cosplayer Kooriii.