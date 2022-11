Genshin Impact: un cosplay di Hu Tao, la direttrice del Wangsheng Funeral Parlor

Ci siamo quasi, la data tanto attesa dalla community italiana è dietro l'angolo. La prima settimana del mese di dicembre 2022 l'update 3.3 introdurrà ufficialmente la localizzazione italiana in Genshin Impact. In attesa di provare l'esperienza del free to play di MiHoYo in lingua nostrana, Hu Tao ci dà il benvenuto nel mondo fantastico di Teyvat.

Il recente evento Fabulous Fungus Frenzy ha permesso ai giocatori di Genshin Impact di sbloccare gratuitamente Dori. Oggi non siamo qui però per lei, ma bensì per un'altra protagonista molto amata dalla community.

Hu Tao è la 77a direttrice delle pompe funebri di Wangsheng, ma non per questo è cupa. È infatti molto vivace ed allegra, e ha il vizio di tendere scherzetti e prendere in giro chi le sta vicino con i suoi fantasmini. Nonostante il luogo di lavoro, ha una concezione molto positiva su temi oscuri come la morte e gli eventi soprannaturali. Nella versione giapponese è doppiata da Rie Takahashi, doppiatrice di numerose serie anime famose coem Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba o Re:Zero - Starting Life in Another World.

In questo cosplay di Hu Tao da Genshin Impact vediamo la protagonista dalla vision Pyro indossare il suo outfit di default Plum Blossom Buquet. Indossa dunque una camicia rossa abbinata con un cappotto scuro su cui sono applicate spille dorate. Nella parte inferiore è abbigliata con uno shorts, calze bianche che hanno cinturini rossi con fiori di prugna e alti tacchi neri. La direttrice, interpretata per l'occasione dall'artista che su Instagram è nota con il nome utente di Enju Cosplay, è una ragazza che ha lunghi capelli castani coperti da un cappello che simboleggia il suo ruolo. I suoi occhi sono invece rossi con pupille dorate.