Genshin Impact: un cosplay di Hu Tao evoca i suoi fantasmini

Il mondo di Genshin Impact continua a espandersi con l'uscita recente dell'aggiornamento 4.1, un update che non solo permette di visitare nuove zone esplorabili della regione di Fontaine, ma che come al solito introduce anche eventi a tempo e banner che consentono all'utenza di sbloccare nuovi eroi.

Il titolo MiHoYo è in continua espansione, con la software house che in contemporanea al rilascio della patch 4.1 ha già programmato l'aggiornamento 4.2 di Genshin Impact. In attesa novità più precise su quest'ultimo, gli appassionati dell'open world RPG possono godere delle innovazioni dell'update più recente.

In Genshin Impact 4.1 sono arrivati Neuvilette e Wriothesley. Il giudice di Fontaine e il capo di una banda di malviventi non sono però gli unici banner di questa patch. Nella Fase 1 di Genshin Impact 4.1 fa il suo ritorno Hu Tao, la fragranza del disgelo che copre la carica di 77a direttrice dei Servizi Funebri Wangsheng con sede al Porto di Liyue.

Le cerimonie dei Servizi Funebru Wangsheng permettono ai defunti di abbandonare il mondo terreno con dignità e la compagnia è nota in tutta Liyue per il modo rispettoso con cui vengono organizzate tali cerimonie. Nonostante il ruolo importante ricoperto, Hu Tao ama l'umorismo e potrebbe apparire come una ragazza superficiale poiché è incline a dedicare ogni suo attimo libero al divertimento. Tuttavia, durante i rituali ha un atteggiamento rispettoso e solenne. In questo cosplay di Hu Tao da Genshin Impact vediamo la direttrice evocare e giocare con i suoi fantasmini. A condividere quest'interpretazione è la cosplayer orientale Eki Holic.