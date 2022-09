Genshin Impact: un cosplay di Hu Tao, la fiammeggiante direttrice funebre

Genshin Impact ha dato il benvenuto a Cyno, nuovo personaggio da 5 stelle, ma per la community è tempo di tornare a Liyue Harbor, regione in cui i giocatori del gatcha di MiHoYo possono incontrare Hu Tao.

Dopo aver esplorato a fondo la regione Sumeru, è possibile fare ritorno a Liyue, dove i fan di Genshin Impact hanno fatto la conoscenza di Hu Tao, la 77° direttrice del Wangsheng Funeral Parlor. Armata di lancia e in possesso della Vision di tipo Pyro, è la protagonista dell'esclusiva quest Papilio Charontis.

Hu Tao è una ragazza bizzarra e allegra, a cui piace fare scherzi alle persone e stare sempre in movimento. A lavoro, diventa però seria e solenne. Hu Tao si occupa infatti di funerali e riti per la Wangsheng Funeral Parlor.

A condividere un cosplay di Hu Tao da Genshin Impact è Alexy Sky. L'artista, sul suo Instagram, ha mostrato alcuni scatti in cui interpreta il personaggio, al cui fianco è presente un fantasmino. Hu Tao possiede una carnagione pallida su cui risalta il trucco ross, lunghi capelli castani e occhi con pupille rosse a forma di fiore. In questo cosplay indossa una versione alternativa del suo completo da lavoro. Un body di colore viola è abbinato a un copri spalle trasparente. Come suo solito, Hu Tao porta un cappello su cui è presente la Pyro Vision.