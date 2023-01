Genshin Impact: un cosplay di Hu Tao silenziosa e funerea

Il mondo di Genshin Impact è a stampo fantasy, ma ciò non toglie che ci siano diverse attività oltre quelle di avventurieri e mercanti. C'è tanta varietà in questo continente e, in attesa di scoprire meglio quella di Sumeru e dei futuri territori che verranno aggiunti nei prossimi anni, si può osservare ciò che è già stato inserito in passato.

Con ogni città che esprime una certa tradizione, basata sulle culture reali, si possono trovare tante attività che sono anche dirette da alcuni dei personaggi giocabili di Genshin Impact. Nella città di Liyue, una di quelle praticamente accessibili fin da subito dopo una missione della campagna nel primo atto, c'è un'impresa funebre, la Wangsheng, in un edificio naturalmente in stile cinese. Dietro quelle due colonne rosse e la porta di legno si può incontrare il capo di questa attività, la giovane Hu Tao.

Personaggio di stampo pyro di rarità cinque e che combatte con armi lunghe, è una ragazza sempre vestita di scuro, con tonalità prevalentemente brune e nere, ma con due vistosi fiori cremisi che spuntano dal retro del cappellino. Lei è la 77° direttrice dell'impresa funebre Wangsheng ma nel mentre si occupa anche di poesie, sempre quando non decide di accompagnare l'avventuriero di Genshin Impact nel suo viaggio.

Questa fantasmagorica ragazza si presenta nella vita vera grazie al lavoro di Anzuzuu, come si può vedere su Instagram nel post in basso. Questo cosplay di Hu Tao riprende in tutto e per tutto la solennità del ruolo del personaggio, ma anche il suo aspetto più funereo grazie ai colori degli abiti. Per mantenere un tono oscuro, ecco un cosplay di Raiden Shogun in nero, da alternare a questo cosplay di una magica Mona Megistus.