Genshin Impact: un cosplay di Hu Tao spirituale a tinte scure

Il GDR sviluppato da miHoYo ha, nel corso dei mesi, inserito tanti personaggi e approfonditi molti altri. Vagando per le varie aree, è possibile conoscere Hu Tao, uno dei tanti personaggi interessanti di Genshin Impact. Lei è la direttrice del Wangsheng Funeral Parlor, un'organizzazione che si occupa dei funerali nella città di Liyue.

Nonostante la sua giovane età, Hu Tao ha una personalità eccentrica e una grande passione per il suo lavoro, anche se questo è molto particolare, e ciò si riflette anche in altri modi. Infatti è un personaggio dotato di una personalità vivace e colorata, con la passione per il suo lavoro che si riflette nella sua attitudine e nel suo modo di parlare, con ciò che la porta anche a scrivere poesie. Inoltre, è un personaggio che ha un certo fascino con un lato oscuro a causa del legame con il mondo funerario e con gli spettri.

La modalità di combattimento di Hu Tao è basato sulla sua abilità di usare la magia a stampo pyro per infliggere danni ai nemici. La sua arma preferita è una lancia, che le consente di attaccare da lontano. Inoltre, può usare la sua abilità speciale, che la fa entrare in uno stato di combustione che le consente di infliggere danni considerevoli ai nemici.

La cosplayer Himeko propone una versione tetra e spirituale di Hu Tao in questo cosplay dalle tinte marroncine. Il personaggio è, come sempre, vestito di scuro con tratti neri e tratti bruni, mentre il fantasmino al suo fianco aggiunge un po' di tonalità perlacea sul lato destro. Vi piace quest'interpretazione del personaggio di Genshin Impact?

