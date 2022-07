Genshin Impact: un cosplay di Jean la spadaccina tutto italiano grazie a Luluthelottie

Ricco, variegato, con molte similitudini con il nostro mondo, il continente di Teyvat è suddiviso in varie aree esplorabili. Gli anfratti e i segreti da conoscere sono tanti, grazie a un continuo sviluppo di Studio MiHoYo che riesce a proporre sempre nuovi contenuti in Genshin Impact, così da tenere incollato il proprio pubblico alle meccaniche.

Al momento, sono le bellezze di Sumeru a essersi conquistate i riflettori. Le nuove lande stanno attirando tutti, ma non bisogna dimenticare quei luoghi che finora hanno tenuto in piedi la giocabilità di Genshin Impact, né coloro che abitano quelle zone. Ad esempio a Mondstadt ci sono i Cavalieri di Favonius, organizzazione che accoglie una pletora di personaggi giocabili di Genshin Impact.

Una di quelle inserite all'inizio nel videogioco da Studio MiHoYo è la cavaliera Jean Gunnhildr, personaggio Anemo e ormai veterano, sfruttato da molti giocatori nei propri gruppi. La cosplayer italiana Lulu Lottie si è dedicata a questa figura femminile in alcune sue foto. Ecco un cosplay di Jean da Genshin Impact fedelissima a quella del videogioco, con un corpetto bianco e un pantalone dello stesso colore, mentre sopra indossa una giacca blu, ovviamente senza farsi mancare le spade che usa per combattere in maniera ravvicinata contro i nemici.



