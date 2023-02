Genshin Impact: un cosplay di Kamisato Ayaka nella notte orientale

L'uscita dell'update 3.5 di Genshin Impact si avvicina, con l'ultima versione del free to play di MiHoYo che risale ormai ad alcune settimane. In attesa di scoprire le prossime novità, a conquistare i riflettori della notte è un cosplay di Kamisato Ayaka di Genshin Impact.

L'aggiornamento 3.4 di Genshin Impact ha introdotto una nuova skin per Ayaka, la protagonista dalla Cryo Vision di Inazuma. Responsabile degli affari interni ed esterni del clan Kamisato, è una ragazza dal cuore d'oro sempre gentile e cortese che vuole solo il meglio per la sua gente. Grazie a queste caratteristiche è considerata come un modello di perfezione dai cittadini di Inazuma, guadagnandosi il titolo di Shirasagi Himegimi. Tuttavia, proprio a causa dell'alta considerazione che tutti nutrono nei suoi confronti, Ayaka ha pochissimi amici.

Nello scatto condiviso dalla cosplayer Togemesh vediamo Ayaka in un suo momento intimo. Nel cuore della notte la rappresentante dei Kamisato ha le ginocchia immerse nelle acque incontaminate di un lago che riflette la luce della luna.

Ayaka è una ragazza dalla pelle molto chiara, che ha occhi azzurro-argentati e che indossa i tipici abiti da battaglia di un samurai. Con in mano un ventaglio e il copricapo dell'outfit Flawless Radiance, la notte orientale è più dolce con questo cosplay di Kamisato dal cuore di ghiaccio.