Genshin Impact: un cosplay di Kamisato Ayaka ventaglio alla mano

Le novità introdotte con l'update 3.6 di Genshin Impact hanno permesso ai videogiocatori di esplorare una nuova porzione del Teyvat al fianco di un personaggio inedito, ma comunque presente nella storia sin dal lancio del free to play.

Sebbene gli utenti di Genshin Impact si siano messi alla ricerca di Baizhou, il medico di Liyue a 5 stelle legato all'elemento Dendro, è grazie alla cosplayer Peach Milky che l'attenzione torna a spostarsi su Kamisato Ayaka.

Il Clan Kamisato è tra i più prestigiosi e rispettati della città di Inazuma. Rappresentanti di questa organizzazione sono Ayato, il fratello maggiore e leader che cura l'aspetto politico, e la giovane principessa Ayaka, che invece segue gli affari interni ed esterni. Ricoprendo il suo ruolo, Ayaka è presente a quasi tutti gli eventi sociali per interagire con la sua gente. A causa di ciò, è molto più conosciuta e tenuta in considerazione rispetto al fratello. Ad Ayaka, oggetto di ammirazione da parte del popolo anche per via della sua bellezza, del suo portamento e delle sue maniere gentili, è stato affibbiato il titolo di Shirasagi Himegimi.

In questo cosplay di Ayaka da Genshin Impact troviamo l'elegante principessa con il ventaglio alla mano. Con indosso l'outfit di default Flawless Radiance, Ayaka monitora gli affari del Clan Kamisato nella neve che copre Inazuma. Avete già scoperto i primi dettagli su Genshin Impact 3.7?