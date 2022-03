Genshin Impact: un cosplay di Keqing artistico di Izanamitan

In oltre un anno e mezzo di pubblicazione, studio MiHoYo ha creato molti personaggi per Genshin Impact. Ogni mese o giù di lì, arriva una nuova integrazione nel gruppo di personaggi sbloccabili e giocabili, ottenibili in vari modi, tra quest e banner. Alcuni di questi personaggi però sono migliori e più apprezzati di altri.

Il carisma di alcune di queste figure finisce quindi per renderle più famose, e per questo i cosplay a tema Genshin Impact gravitano molto intorno a certi personaggi. E considerato che la maggior parte di chi si dedica a rappresentare i personaggi del gioco è una cosplayer, sono le ragazze e le donne a essere molto rappresentate. In particolare alcune cosplayer si dedicano al videogioco dello studio cinese MiHoYo.

Izanamitan è una delle modelle che nel corso dei vari mesi ha postato tante immagini a tema con cosplay di Raiden Shogun. Ora però ha deciso di dedicarsi a un altro personaggio, come dimostrato da questo cosplay di Keqing. Completamente a tinte viola e lilla, la fanciulla di Liyue con vision Electro riesce a dare la carica grazie alla spada sfoderata.

Intanto i fan italiani attendono aggiornamenti da Genshin Impact per vedere se sarà inserito la tanto agognata traduzione italiana.