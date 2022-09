Genshin Impact: un cosplay di Keqing in azzurro dell'italiana Lacie

Ormai anche il mondo di Genshin Impact si sta ampliando. Con le ultime patch, studio MiHoYo ha iniziato a tessere il terreno per portare una nuova regione da esplorare. I videogiocatori, dall'update 3.0 in poi, hanno potuto avventurarsi nella regione di Sumeru e di sfruttare i suoi personaggi, come la prossima Candace già in azione nei trailer.

Sumeru è sicuramente al centro dell'attenzione adesso, visto che è una gradita novità rispetto alle ormai sviscerate Liyue, Mondstadt e Inazuma. Si può però sempre tornare in ambienti più familiari per riscoprirne le quest e le peculiarità. Con i personaggi di Sumeru ancora non bene in vista e conosciuti, le cosplayer si stanno concentrando sulle figure ormai diventate iconiche nel panorama dei videogiochi. Anche in Italia ci sono tante cosplayer che si lanciano su Genshin Impact, come ha fatto Lacie.

La cosplayer italiana ha deciso di portare un personaggio da Liyue all'Italia. Si tratta della Yuheng del Liyue Qixing, il personaggio a rarità cinque stelle con visione electro Keqing. Capelli lunghi e color lilla pastello, abiti che mantengono quel tono con un azzurro, celeste e blu e un portamento elegante: sono questi gli elementi che spiccano subito in questo cosplay di Keqing visibile nel post in basso.

Per chi vuole vederla diversamente può ricordare la skin di Keqing disponibile in Genshin Impact.