Genshin Impact: un cosplay di Kirara, la nekomata impegnata in una consegna

Prima di andare avanti con l'introduzione di Fontaine in Genshin Impact, l'utenza del titolo free to play sviluppato da MiHoYo è costretta a un passo all'indietro. Facciamo dunque ritorno a Inazuma al fianco di colei che si occupa di tutte le spedizioni della regione con il sorriso stampato sul volto, Kirara.

Poco prima del rilascio del più recente update disponibile al download, con Genshin Impact 3.7 i giocatori sono stati sorpresi dall'introduzione di Kirara, una nuova eroina Dendro a 4 stelle. Youkai dalle somiglianze di una nekomata, ossia di una donna gatto, Kirara è il miglior corriere della Komaniya Express che ha sede a Inazuma. Kirara ama il suo lavoro e la sua diligenza nell'assicurare che ogni pacco sia consegnato nel luogo giusto e in condizioni perfette ha accresciuto la fama dell'azienda presso cui presta servizio. Kirara è una ragazza curiosa, sempre sorridente, e proprio per questo ama il suo lavoro. Ogni spedizione viene vista come un'opportunità di esplorare il Teyvat e di conoscere nuove persone.

In quanto nekomata, Kirara ha istinti felini e spesso si ritrova a dormire in scatole o a balzare su piccoli animali. Deve tuttavia frenare questi suoi istinti per interagire al meglio con la società umana.

In questo cosplay di Kirara da Genshin Impact vediamo la nekomata mentre presta servizio per la Komaniya Express. Impegnata in una consegna, in tutta fretta porta il pacco a destinazione. Ad aver condiviso questa clip è la cosplayer orientale Jane Jiee.