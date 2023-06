Genshin Impact: un cosplay di Kirara presenta la protagonista introdotta nell'update 3.7

Da ormai qualche settimana i giocatori di Genshin Impact sono stati sorpresi dall'aggiornamento 3.7, tra le cui novità spicca su tutte l'introduzione di Kirara. La nuova eroina ha colpito immediatamente la community di cosplayer, sempre vigile per quanto riguarda il titolo sviluppato dalla software house cinese MiHoYo.

Mentre in Genshin Impact si pensa già a Fontaine, la regione del Teyvat che verrà introdotta con l'update 4.0 e che è stata mostrata in Genshin Impact 3.8, è ancora Kirara a tenerci a Inazuma. Personaggio legato all'elemento Dendro e dalla rarità di 4 stelle, Kirara è una yokai nekomata, un ibrido tra un essere umano e un felino. La nuova eroina svolge la professione di corriere presso la Komaniya Express. Kirara è un corriere diligente che si assicura che ogni pacco sia consegnato nel posto giusto, così da accrescere la fama dell'azienda per cui lavora e la sua, l'unica a gestire consegne internazionali.

L'aspetto di Kirara è quello di una giovane donna snella e della carnagione chiara con capelli biondi e occhi verdi. Sul capo indossa un accessorio simile a orecchie di gatto, ma non è solo per questo che viene associata a un felino. In quanto nekomata Kirara è dotata di una serie di code da gatto bicolore.

In questo cosplay di Kirara da Genshin Impact possiamo osservare meglio il suo outfit Whirling Bloom, che consiste in un top corto e a una gonnellina azzurra. A condividere un'interpretazione della protagonista arrivata con l'update 3.7 è la cosplayer Kiyo.