Genshin Impact: un cosplay di Klee dall'italiana MochiChuu inaugura l'update 4.2

Dopo una lunga attesa, prolungata ulteriormente a causa di uno spiacevole imprevisto, l'update 4.2 di Genshin Impact è finalmente disponibile al download gratuito per tutti gli utenti del titolo free to play sviluppato MiHoYo. Mentre scopriamo le novità di questo nuovo aggiornamento, la cosplayer italiana MochiChuu fa "dolcetto o scherzetto".

Debutta in queste ore Masquerade of the Guilty, la nuova patch di Genshin Impact che introduce ben due personaggi inediti e altri che fanno il loro ritorno in banner dedicati. La Fase 1 darà il benvenuto a Furina, gratuita per tutti, e alla fotografa giornalista Charlotte. Assieme a loro arriveranno numerosi altri personaggi a 4 e 5 stelle, di cui vi facilitiamo i roll grazie alle primogems gratuite riscattabili con i codici di novembre 2023 per Genshin Impact.

Oltre che portare nuovi eroi, l'aggiornamento espanderà i confini di Fontaine. I giocatori potranno visitare la zona a est della regione, un territorio colorato e caratterizzato da una folta vegetazione e da cascate.

Nel frattempo che l'utenza scopra queste e le altre novità dell'update 4.2, in questo cosplay di Klee da Genshin Impact facciamo indigestione di dolcetti. In un'interpretazione tutta in arancio per le celebrazioni di Halloween, ritroviamo l'eroina a 5 stelle dell'elemento Pyro. Conosciuta con il nomignolo di Sole Fugace, è un'esperta di esplosivi che ben conosce le celle dei Cavalieri di Favonius. In questa interpretazione, al posto dei suoi esplosivi, Klee maneggia dei dolciumi.