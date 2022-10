Genshin Impact: un cosplay di Kokomi immersa nelle acque di Watatsumi

Le tante novità introdotte nell'update 3.1 di Genshin Impact potrebbero aver distolto l'attenzione dei fan da alcuni personaggi arrivati in precedenza sul videogioco gatcha di MiHoYo. Ciò non vale per Sangonomiya Kokomi, protagonista ancora amatissima dalla community, come dimostra questo suo cosplay.

Mentre la storia di Genshin Impact prosegue con l'aggiornamento 3.1, una fetta della community fa sosta sull'isola di Watatsumi. Lì, i giocatori fanno la conoscenza della giovane sacerdotessa Kokomi, discendente del clan Sangonomiya e responsabile della maggior parte degli affare del luogo.

In qualità di sacerdotessa di Watatsumi, l'unico desiderio di Kokomi è quello di portare speranza e felicità al suo popolo. Tuttavia, i suoi numerosi compiti, specialmente quelli riguardanti gli affari dell'isola, la portano a struggersi fisicamente.

Abile stratega, Kokomi ha lunghi capelli rosa salmone raccolti in una coda da un fiocco azzurro che riprende il colore delle sue iridi. In questo cosplay di Kokomi da Genshin Impact osserviamo la sacerdotessa mentre, ancora con i vestiti indosso, si immerge nelle acque di Watatsumi.

L'outfit utilizzato dalla cosplayer ungherese Cherry, che su Instagram trovate con il nickname di @nozzomi_cosplay consiste in un vestito da marinaretta, quasi simile a un kimono, al cui centro è intrecciato un grande fiocco celeste che racchiude la sua Hydro Vision.