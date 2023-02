Genshin Impact: un cosplay di Kokomi unico danza nell'acqua

Genshin Impact continua a rinnovarsi con l'arrivo dell'update 3.5, che porrà un altro tassello nel grande puzzle messo su da Studio MiHoYo, che ovviamente non si fermerà qui. Tuttavia è bene non dimenticare ciò che c'è stato in passato e che ha portato avanti il videogioco per i suoi primi due anni di vita.

Mentre si preparano al loro debutto Mika e Dehya, rivediamo uno dei personaggi più vecchi inseriti in Genshin Impact. Kokomi Sangonomiya è un personaggio molto interessante e versatile. È una donna giovane e carismatica, leader del clan Sangonomiya e governante dell'isola di Watatsumi nell'Arcipelago di Inazuma, fattori che hanno fortemente influenzato la storia e i suoi obiettivi. Le sue abilità di attacco, basate sull'elemento acquatico, e la sua forza in battaglia la rendono un personaggio molto apprezzato dai giocatori di Genshin Impact. Sebbene possa richiedere un po' di pratica per sfruttare appieno il suo potenziale, chi riesce a padroneggiare le sue abilità avrà a disposizione un personaggio molto utile in ogni situazione.

Kokomi fa dell'acqua il suo punto forte e per questo è parecchio abile in battaglia. Questo suo elemento hydro però viene fuori in scatti come quelli preparati da Marie, cosplayer che ha proposto al pubblico un cosplay di Kokomi Sangonomiya immersa nell'acqua, con il suo vestito che fluttua e lei che si muove come se stesse danzando nel mare. L'abito azzurro e violaceo calza a pennello con la luce subacquea che viene generata in queste foto, che hanno ovviamente ricevuto un buon riscontro su Instagram per la particolarità scelta dalla cosplayer. Dite che riesce a incarnare bene la bellezza e l'attitudine di Kokomi?