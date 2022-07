Genshin Impact: un cosplay di Kokomi dall'isola di Watatsumi

Inazuma è una regione di Teyvat ricca di angoli paradisiaci. Le varie sotto aree hanno peculiarità uniche, che contribuiscono a dare una certa unicità ad ogni sezione di Genshin Impact. Studio MiHoYo si è dato da fare per dare anche una lore e un certo tipo di società ad ogni zona, come succede per l'isola di Watatsumi.

Quest'isola dall'aspetto sacro è dimora del clan Sangonomiya, che al momento trova il suo esponente più importante in Kokomi, monaca divina ed erede di questa famiglia. Kokomi è anche un personaggio giocabile dal settembre 2021 e ormai sono in tanti ad averla inserita nelle rotazioni del proprio gruppo, che sia per la sua forza o semplicemente per il piacere di usarla.

La responsabile del clan e monaca divina ha un aspetto che però non ricorda enormemente le atmosfere giapponesi che Genshin Impact ha inserito in Inazuma. Lo si può notare anche da questo cosplay di Kokomi Sangonomiya creato dall'italiana Hitomi che, sulle rive di uno specchio d'acqua, si fa immortalare con l'abito blu infiocchettato del personaggio di Genshin Impact in più pose, così da permettere di osservare il suo lavoro da più angolazioni.

Rimanendo a Inazumi, c'è un altro esponente sacro importante che può essere visto in questo cosplay di Yae Miko.