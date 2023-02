Genshin Impact: un cosplay di Kujou Sara arciere giapponese tra i torii

Genshin Impact è un popolare gioco di ruolo open-world con meccaniche gacha sviluppato dallo studio cinese miHoYo. Il videogioco presenta un vasto mondo immersivo e una vasta gamma di personaggi giocabili, ognuno con le proprie abilità uniche e storie personali. Uno di questi personaggi è Kujou Sara, proveniente dal territorio di Inazuma.

Appena Kujou Sara si mostra al giocatore appare subito chiara la sua radice. La donna si presenta con un kimono e una maschera da tengu sul volto o tenuta sulla fronte, un simbolo che la riporta molto vicina al Giappone. Non a caso, il tengu è una figura mitologica che appare spesso nell'arcipelago della nostra realtà, e non è un caso neanche che il personaggio sia nato a Inazuma, uno dei territori di Teyvat che si rifà proprio al Giappone feudale, con i suoi ciliegi in fiore, lo shogun, l'architettura con pagode e la cultura nipponica in primo piano. Cosa succederebbe se si portasse questo personaggio di Genshin Impact nella realtà?

Ovviamente a rispondere a questa domanda ci hanno pensato tantissime cosplayer sparse per il mondo, ma il cosplay di Kujou Sara molto giapponese realizzato da Amai ha un tocco in più. La modella infatti è giapponese e in due post diversi tra loro ha voluto dare lustro a questo personaggio. Kujou Sara brilla infatti tra i torii di Kyoto, le arcate rosse che indicano l'ingresso ai templi, con il suo vestito che calza a pennello e l'arco pronto per lanciare dei pericolosi dardi fulminanti. Nel secondo post invece si vede Kujou Sara in una distesa di gigli del ragno di un rosso brillante che danno ancora più enfasi alla sua figura.

