Genshin Impact: un cosplay di Kujou Sara nella quiete prima della tempesta

Genshin Impact ha presentato un mondo ricco nelle culture e nelle tradizioni, ma anche nei luoghi e nei riferimenti. I personaggi sono umanoidi, ma possono sfruttare la magia per ricreare la forza degli elementi, grandi alleati nelle battaglie di questi prodi personaggi giocabili e non. C'è però anche chi ha tratti di altre creature.

Nel mondo orientale, in particolare quello giapponese, i tengu sono figure tenute in alta considerazione. Queste creature sono degli uomini uccello che fanno parte principalmente del mondo sovrannaturale, ritenuti spesso degli oni (demoni) o in generale yokai (spiriti o comunque entità sovrannaturali malevoli). C'è un particolare membro di un in Genshin Impact che vede le proprie radici proprio affondare in questo genere di creature.

Il clan Kujo è un clan che ha adottato uno di questi tengu. Il suo esponente più in vista per i giocatori di Genshin Impact è Kujo Sara, un elemento di spessore che obbedisce a Raiden Shogun e porta a termine le proprie missioni senza esitazione. Non si presenta come una creatura bestiale, bensì come una ragazza bella e slanciata ma che nel suo abbigliamento mostra molto dei suoi antenati.

Nekoneko propone un cosplay di Kujo Sara con la ragazza tranquilla e seduta, con la maschera da tengu sul lato della testa e capelli corvini, col resto del vestito del suo clan. In basso trovate le foto della cosplayer, tranquille e posate, mentre la cosplayer Xenon ha lanciato un cosplay di Kujo Sara elettrizzante. Non va poi dimenticato il cosplay folgorante di Raiden Shogun, il capo a cui obbedisce.