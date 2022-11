Genshin Impact: un cosplay di Kujou Sara rende gloria allo shogun

Con la versione 3.2 di Genshin Impact è possibile sbloccare gratuitamente Dori, ma per il momento mettiamola da parte per concentrarci su un'altra delle protagoniste del titolo free to play di MiHoYo. Dalla regione di Inazuma riecco Kujou Sara!

Figlia adottiva del rinomato clan Kujou, Sara serve lo shogun con la sua Vision di tipo Electro e viene descritta come una guerriera tengu con le ali scure come quelle di un corvo. Con il suo Arco di Amos, guida l'esercito dello shogun in quanto generale della Commissione Tenryou.

Kujou Sara porta i capelli color indaco a caschetto, ha le iridi degli occhi dorate e porta un abito orientale classico di colore bianco e nero, con dettagli rossi e dorati. Orgogliosa della sua stirpe, lo stemma del clan Kujou adorna varie parti dei suoi indumenti. La electro vision è invece posizionata su un fiocco giallo attaccato alla cintura. Sul lato del capo, porta una maschera rossa da tengu che ricorda il volto di un corvo.

In questo cosplay di Kujou Sara la vediamo rendere gloria allo shogun, mentre tutto intorno a lei cadono piume di corvo nere. A realizzare questa impressionante interpretazione è stata la cosplayer Anastasia Cold, che ha condiviso lo scatto in calce all'articolo sul suo profilo Instagram @_sooyoungg. Vi lasciamo infine a un trailer di Genshin Impact che mette in luce Layla.