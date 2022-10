Genshin Impact: un cosplay di Kujou Sara mentre scocca la sua freccia

L'aggiornamento 3.1 di Genshin Impact ha portato una ventata di novità nel titolo gatcha di MiHoYo, ma la community dedica ancora molto tempo ai protagonisti introdotti in precedenza. In un recente cosplay torniamo infatti indietro al settembre 2021, mese in cui il videogioco accolse Kujou Sara.

Genshin Impact 3.1 ci sta portando alla scoperta delle lande desolate di Sumeru, ma occorre fare un balzo all'indietro per fare ritorno nella regione di Inazuma, dove ad attenderci troviamo la tengu Kujou Sara. Fedele allo shogunato, al clan che la ha adottata e alla Commissione Tenryou, Kujou ha combattuto contro il suo amico d'infanzia per proteggere lo Shogun Raiden.

In questo cosplay di Kujou Sara da Genshin Impact vediamo la protagonista sfruttare la Electro Vision e tendere il suo arco per scoccare con precisione una freccia. La cosplayer russa Rossofiore ha replicato fedelmente l'aspetto di Kujou, una donna dai capelli a caschetto e occhi dorati che indossa un lungo abito di colore bianco e nero definito Solemn Purity. Sul capo, è presente una maschera da tengu di colore rosso che ricorda il volto di un corvo. Grazie agli effetti in postproduzione, sullo scatto condiviso sul suo profilo Instagram possiamo vedere delle saette circondare l'arco con cui combatte gli avversari dello shogunato.