Genshin Impact: un cosplay di Kujou Sara splendido per il nuovo personaggio elettrizzante

Mese per mese, con i nuovi update, MiHoYo implementa nuove modifiche a Genshin Impact, uno dei suoi videogiochi di punta e che nell'ultimo anno si è ritagliato un ruolo di spessore nel panorama videoludico free to play grazie a una formula in parte gratuita in parte a pagamento e un mondo fantasy ben congegnato.

Non sono soltanto questi due elementi però a catturare l'attenzione, dato che molto è dovuto all'appeal dei personaggi, con Genshin Impact che riesce sempre ad aggiungerne di nuovi. Dall'inizio dell'avventura a fine settembre 2020, sono stati molti i personaggi giocabili aggiunti che possono essere ottenuti con vari metodi. L'anno si è aperto con l'introduzione di Ganyu, mentre negli ultimi mesi ha fatto il suo ingresso nel cast di Genshin Impact Kujou Sara.

Arciera e di tipo electro, Sara è un membro del clan Kujou ed è un tengu. Il suo personaggio è quindi basato sul mondo orientale, giapponese nello specifico, ed è fedelissima al suo shogun. La cosplayer Alin Ma, che ha sempre realizzato ottimi travestimenti facendosi anche accompagnare da effetti grafici per intensificare la sua performance, ha proposto al suo pubblico un cosplay di Kujou Sara elettrizzante, con l'arciera in forma smagliante.

A chiudere l'anno ci ha pensato invece Arataki Itto, nuovo combattente di Genshin Impact.