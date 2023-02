Genshin Impact: un cosplay di Kuki Shinobu, la criminale armata senza maschera

Ormai Genshin Impact ha la strada spianata: il videogioco di MiHoYo continua a catturare l'attenzione di nuovi giocatori, che si connettono ogni giorno per le varie quest e tentativi di ottenere nuovi personaggi giocabili, il fulcro di quest'avventura che continua a rinnovarsi, tra una regione e l'altra.

Kuki Shinobu è un personaggio giocabile in Genshin Impact, ma non dagli inizi, bensì da tempi più recenti, essendo stata introdotta soltanto a metà 2022. Kuki è una ladra ninja che viene dalla città di Inazuma ed era una ex sacerdotessa del tempio Narukami, lo stesso di Yae Miko, ed è nota per la sua abilità nell'arte del ninjutsu. Proprio con quest'arte riesce a distinguersi e ad essere un membro molto importante della banda Arataki, guidata dal pericoloso Ataraki Itto. Kuki è un personaggio molto flessibile, con una combinazione di attacchi a distanza e attacchi ravvicinati che la rendono un'aggiunta preziosa a qualsiasi squadra.

Kuki ha abilità che la rendono particolarmente utile in battaglia. Con la sua vision Electro, si scatena con attacchi elettrizzanti quando c'è bisogno di combattere. Tuttavia, anche per lei ci sono dei momenti di calma dove si riposa, non equipaggiando le armi e rimuovendo la maschera per riprendere un po' di fiato. Ed è in una di questi momenti che Armored Heart l'ha proposta. Questo cosplay di Kuki Shinobu senza maschera riproduce ottimamente il personaggio di Genshin Impact con i suoi capelli verdi, i panni da ninja consumata e con la maschera tenuta tra le mani. Nell'ultima foto però viene regalato uno scatto proprio con la maschera in viso.

