Genshin Impact: un cosplay di Kuki Shinobu per dare il benvenuto al nuovo personaggio

Genshin Impact non si ferma mai. Studio MiHoYo è sempre attento a fornire regolarmente nuovi contenuti, e questi in gran parte si soffermano sui personaggi, che solitamente costituiscono il pezzo forte di un update o espansione. Anche quest'anno, sulla falsariga dei precedenti, in Genshin Impact sono stati introdotti nuovi individui giocabili.

E l'ultimo di questi è arrivato appena qualche giorno fa in tutto il mondo con l'update 2.7 di Genshin Impact. Dalla terra di Inazuma è arrivata una nuova componente della banda di Arataki Itto, ormai un esponente ben noto e che si è ritagliato uno spazio in Genshin Impact negli scorsi mesi. Con la sua silhouette da ninja, Kuki Shinobu è pronta a conquistare i giocatori e a guadagnarsi un posticino nei gruppi.

Ovviamente questo esordio nel videogioco di MiHoYo ha spinto anche le cosplayer a interpretare il nuovo personaggio. Una delle prime a realizzare un cosplay di Kuki Shinobu è stata Peach, che ha pubblicato ben due foto dove mette in mostra abito e realizzazione. Questo personaggio di stampo Electro ha folgorato i suoi nemici, è riuscito a farlo anche con voi?

In contemporanea, è partito anche l'evento Hidden Dreams of the Depth in Genshin Impact, insieme all'uscita di Kuki Shinobu.