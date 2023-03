Genshin Impact: un cosplay di Kuki Shinobu silenziosa con e senza maschera

MiHoYo ha fatto centro con la sua creatura. Genshin Impact è ambientato in un mondo fantastico di Teyvat, dove i giocatori possono esplorare il mondo, combattere mostri, raccogliere oggetti e risolvere puzzle. Il gioco ha guadagnato molta popolarità grazie alla sua grafica sorprendente, alla vastità del mondo di gioco e alla varietà dei personaggi.

In Genshin Impact, uno dei personaggi più interessanti è Arataki Itto, capo della banda di Arataki, una delle più potenti bande di Inazuma. Itto è un personaggio forte e abile, in grado di sconfiggere i suoi nemici con facilità. Ha un'arma speciale, un enorme martello, che può usare per infliggere danni devastanti. È noto anche per la sua personalità spavalda e per la sua capacità di prendere decisioni rapide in situazioni difficili.

Nello stesso gruppo c'è un altro personaggio interessante di Genshin Impact e che può essere sbloccato per far parte del gruppo del videogiocatore: è Kuki Shinobu, una ninja del Clan Kamisato di Inazuma. Shinobu è un personaggio misterioso e sfuggente, noto per la sua abilità nel combattimento e per la sua astuzia. Ha un'arma speciale, una lama a vento, che può usare per attaccare i suoi nemici con potenti raffiche di vento. Tuttavia, Shinobu è anche una figura enigmatica.

Sta di fatto che l'attenzione per la ninja della banda criminale è tanta e anche fuori dal gioco c'è interesse per lei, come dimostra questo cosplay di Kuki Shinobu con la maschera che ha portato al suo pubblico Txeng Yin. Nella prima foto si vedono gli abbaglianti occhi lilla e la maschera che copre il volto, mentre nella seconda viene tolta per mostrare il viso completo. Quale versione preferite?