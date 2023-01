Genshin Impact: un cosplay di Lisa Minci dal fascino orientale

Studio MiHoYo si era già fatto un buon nome in Cina grazie alla realizzazione di Honkai Gakuen, saga che poi è evoluta nel terzo capitolo Honkai Impact 3rd. Abbandonato però questo universo, i producer cinesi hanno deciso di cambiare la situazione, per creare un mondo diverso: da questo nascerà Genshin Impact, uno dei successi del mercato.

Il continente di Teyvat è suddiviso in varie aree, ognuna delle quali richiama un po' al mondo reale grazie ad architetture, culture e usanze. Ogni area quindi è diversa e lo stesso vale per le abilità dei personaggi che li popolano, che cambiano sia per costume che per poteri. In tutto Genshin Impact però c'è una matrice abbastanza comune: la magia. Come in ogni mondo fantasy, c'è chi combatte principalmente all'arma bianca, facendo poco uso della magia e dei poteri elementali che al massimo vengono sfruttati per potenziare le proprie doti di combattimento corpo a corpo, e chi invece ne fa il fulcro del proprio attacco.

Ci sono quindi maghi e streghe di vario tipo. Ci sono tanti nomi da fare, ma uno su tutti spicca, quello di Lisa Minci. La donna ora lavora come bibliotecaria a Mondstadt, ma in passato è stata una delle più illustri apprendiste dell'accademia di Sumeru. La cosplayer cinese Shiro, quindi con tratti fisionomici che forse non rispecchiano perfettamente quelli del personaggio di Genshin Impact, ha comunque deciso di vestirne i panni. Il risultato è uno strepitoso cosplay di Lisa Minci dal sapore orientale e che non farebbe rimpiangere di certo una versione caucasica.

Sapevate che adesso Genshin Impact è disponibile anche in italiano?