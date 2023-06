Genshin Impact: un cosplay di Lisa, la Strega della Rosa purpurea

Mentre i giocatori si godono le novità dell'update 3.7 di Genshin Impact, la software house MiHoYo sta già preparando gli aggiornamenti futuri del suo free to play open world. In attesa di poter esplorare l'inedita regione Fontaine, facciamo ritorno a Mondstadt al fianco della cosplayer Timber.

In cambio di primogems ottenute in gioco e con codici gratuiti forniti saltuariamente, in Genshin Impact è possibile ampliare il proprio roster di personaggi giocabili usufruendo dei banner a tempo limitato che vengono proposti a ogni nuovo update. Esistono però diversi personaggi gratuiti in Genshin Impact, tra i quali anche Lisa.

Conosciuta con il soprannome di Strega della Rosa purpurea, è secondo l'Akademya di Sumeru la studentessa più illustre e capace degli ultimi secoli. Bibliotecaria dei Cavalieri di Favonius, elegante e affascinante ha fatto ritorno a Mondstadt dopo i suoi studi. Lisa è incaricata della gestione e della manutenzione del patrimonio librario della biblioteca dei Cavalieri di Favonius e i cittadini di Mondstadt possono vederla sbadigliare annoiata quanto prendono in prestito o restituiscono libri.

In questo cosplay di Lisa da Genshin Impact vediamo la strega mentre si regge il suo ingombrante cappello con una mano e con l'altra un libro di magia. Non tardate nella restituzione dei libri alla biblioteca da lei gestita, altrimenti potreste incappare nella sua ira.