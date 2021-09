Genshin Impact: un cosplay di Lumine realizzato dalla bravissima modella russa Shirogane

L'avventura di Genshin Impact si apre con una scelta che condannerà uno dei due personaggi a un viaggio in un mondo parallelo, l'altro a essere rapito e intrappolato dal desiderio di una divinità. In questo modo si sceglie il primo personaggio del videogioco prodotto dallo studio cinese MiHoYo, con la scelta tra Aether e Lumine.

I due gemelli sono i veri protagonisti di questa avventura, ma solo uno potrà affrontare le tante quest di Genshin Impact. Aether è il gemello maschio, Lumine la femmina, consentendo così a tutti di calarsi nell'eroe che più preferisce. Nonostante il videogioco abbia ormai aggiunto diversi personaggi giocabili a ogni patch, con molti di questi leakati dai server di prova di Genshin Impact con largo anticipo, Lumine resta comunque un personaggio ricordato essendo uno dei primi a entrare in azione nel videogioco.

La cosplayer Shirogane-sama, una delle più note del settore e che si sta dedicando spesso al mondo di Teyvat come abbiamo potuto vedere nel cosplay di Mona Megistus, ha proposto proprio questo personaggio del mondo di Genshin Impact in alcune delle sue ultime foto. Su Instagram ha caricato infatti un post con un cosplay di Lumine, con la ragazza in un prato e alla ricerca del gemello Aether. Un cosplay a tema Genshin Impact davvero ben realizzato e che ha raccolto oltre 40.000 like su Instagram, dimostrando quanto il lavoro della modella russa sia apprezzato in rete.