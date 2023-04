Genshin Impact: un cosplay di Lumine in viaggio per ricongiungersi al fratello

Dopo aver fatto la conoscenza di Dehya e Mika in Genshin Impact 3.5, MiHoYo ha già preparato il pubblico di giocatori ai prossimi contenuti in arrivo sul free to play. Prima di andare avanti, però, un cosplay di Lumine da Genshin Impact ci riporta indietro fino ai primi minuti di gioco.

La software house con sede a Sahngai ha da poco presentato i contenuti di Genshin Impact 3.6, un promettente update che includerà nuovi protagonisti, eventi e una porzione inedita della mappa di Sumeru. Ma ricordate come hanno avuto inizio le vicende del titolo Hoyoverse?

Nella cutscene che introduce gli utenti a Genshin Impact facciamo la conoscenza di Lumine e Aether, due fratelli gemelli provenienti da un altro mondo che hano il potere di viaggiare attraverso l'Universo, almeno fin quando un Dio sconosciuto si oppone al loro cammino. Dopo aver optato tra uno dei due personaggi principali giocabili, il fratello del Viaggiatore viene catturato e il potere dello stesso sigillato relegando la sua persona nel Teyvat. Assieme a Paimon, Lumine o Aether intraprendono un viaggio per trovare i Sette e ricongiungersi al gemello perduto.

In questo cosplay di Lumine da Genshin Impact ritroviamo la protagonista di sesso femminile. Separata da Aether, Lumine impugna già la spada per affrontare un lungo viaggio. Nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Yashafluff Lumine indossa il classico Rising Star, ossia un abito plissé di colore bianco senza maniche e che, sostenuto da spalline incrociate, lascia scoperto il dorso. Caratteristica chiave del suo design è la lunga sciarpa a due code con ornamenti dorati che avvolge il collo.