Genshin Impact: un cosplay di Miss Hina con la penna in mano da Jannet

In attesa di esplorare i fondali marini di Fontaine, la regione ispirata alla Francia che verrà introdotta con l'aggiornamento 4.0, le novità di Genshin Impact 3.8 sono vicinissime. MiHoYo ha infatti già presentato attraverso un trailer l'update che permetterà ai giocatori di ottenere Layla gratuitamente.

La patch 3.8 promette alcune interessanti rerun e ricche ricompense, che però andranno acquisite attraverso la valuta di gioco. Ecco dunque che la software house cinese interviene in favore della sua community fornendo i codici di giugno 2023 di Genshin Impact per ottenere Primogems gratuite. A ogni modo, prima che Genshin Impact si aggiorni, è la cosplayer Jannett a intrattenerci.

Miss Hina è una scrittrice della Yae Publishing House, la casa editrice di Yae Miko. Benché il suo aspetto fisico sia conosciuto da tutti i lettori di "That's Life", quello di Miss Hina è uno dei grandi misteri del Teyvat. A fornire inconsapevolmente consigli alle persone è in realtà Gorou. Miss Hina è infatti lo pseudonimo che Yae Miko ha inventato per incrementare le vendite di "That's Life".

In questo cosplay di Miss Hina da Genshin Impact condiviso dalla celebre artista possiamo ammirare Hina in carne ed ossa e in tutto il suo splendore mentre, con la penna tra le mani, propone consigli ai suoi lettori.