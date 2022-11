Genshin Impact: un cosplay di Miss Hina, la scrittrice dall'identità misteriosa

Solamente di recente vi abbiamo spiegato come sbloccare gratis Dori in Genshin Impact, ma siamo qui oggi per risolvere un altro mistero che circonda la lore del titolo free to play sviluppato da MiHoYo. Chi è davvero Miss Hina? Scopriamolo attraverso un cosplay.

Tra i personaggi più misteriosi che abitano le terre di Teyvat uno dei più enigmatici è Miss Hina. Chi si cela sotto la sua sconosciuta identità?

L'enigma di Hina comincia con l'uscita dell'update 2.3 del videogioco, come parte dell'evento Hangout. Celebre autrice di successo, la ragazza è uno dei nomi più famosi di tutta Inazuma e possiede un grandissimo fanclub. Il viaggiatore si renderà però conto che Miss Hina in realtà non esiste è che questo è solamente un nome fittizio che Yae Miko ha inventato per aumentare le vendite di "That's Life".

Miss Hina è in realtà Gorou, che non è contenta della situazione ma che non osa ribellarsi a Yae perché da lei intimorita. Miss Hina è la rappresentazione da adulta di Gorou, ma nessuno è mai riuscito ad accorgersene.

In questo cosplay di Misaki Sai vediamo la bella scrittrice mentre raccoglie le idee per la sua prossima rubrica di consigli di vita. E voi cosa ne pensate di questo cosplay di Miss Hina da Genshin Impact, sapevate già la sua storia? Vi salutiamo lasciandovi a un trailer di Layla, prossimo personaggio giocabile di Genshin Impact.