Genshin Impact: un cosplay di Mona, la maghetta di Mondstadt

I giocatori di Genshin Impact si sono recentemente avventurati a Sumeru, la regione desertica introdotta con gli ultimi aggiornamenti. Tuttavia alcuni utenti potrebbero star ancora visitando Mondstadt, la città dai sapori medioevali in cui Mona Megistus vi aspetta per leggervi gli astri.

Genshin Impact ha da poco accolto Nilou, professionista del Teatro di Zubayr che si esibisce nella Danze del Loto Delicato. La guerriera dall'Elemento Hydro deve però far spazio a una vecchia conoscenza che condivide con lei la stessa Vision, l'Astrologa Mona.

Tornati in quel di Mondstadt, la fortezza medioevale situata in una delle sette regioni del mondo di gioco del titolo free to play di MiHoYo, ad attenderci vi è Mona. Abile e orgogliosa, è lì situata per evitare di subire le ire del suo maestro dopo aver erroneamente il suo diario.

Dalla pelle chiara, gli occhi color verde e i lunghi capelli viola, per l'occasione Mona è interpretata dalla cosplayer Instagram Potato Godzilla. Sul profilo dell'artista troviamo un meraviglioso scatto in cui l'astrologa è seduta sulle ginocchia e tiene tra le mani il grande cappello da strega.

In questo cosplay di Mona da Genshin Impact l'astrologa di Mondstadt indossa il suo classico outfit, il Flowing Fate che si ottiene nel momento stesso in cui si sblocca la protagonista e presente sin dalla versione 1.0 del videogioco gatcha. Vi ricordiamo che oggi è atteso l'annuncio di Genshin Impact 3.2.