Genshin Impact: questo cosplay di Mona Megistus sta imparando nuove magie per incantare

Mona Megistus è uno dei personaggi giocabili di Genshin Impact, il videogioco di Studio MiHoYo che ormai sta spopolando da diversi anni grazie alla sua formula di gioco free to play con acquisti in game. Mona è una giovane astrologa di Mondstadt, che utilizza le sue abilità per prevedere il futuro.

Nella storia di Genshin Impact, Mona viene introdotta come una giovane astrologa che cerca di fare carriera nella sua professione. Ha una personalità un po' cinica e sarcastica, ma alla fine si unisce alla squadra del giocatore per sconfiggere il male che minaccia il mondo di Teyvat. Le abilità di Mona Megistus sono incentrate sulla sua capacità di manipolare l'acqua. Mona può creare enormi onde d'acqua per attaccare i nemici, evocare delle immagini speculari di se stessa per confondere gli avversari e utilizzare il suo pendolo per prevedere il futuro.

Essendo di Mondstadt, uno dei sette regni di Teyvat, il mondo immaginario in cui si svolge Genshin Impact, che è una città ispirata all'Europa medievale, è normale ritrovarsi un personaggio che somiglia molto a una strega occidentale. Mona Megistus è diventata molto popolare tra i fan di Genshin Impact, che hanno iniziato a creare cosplay ispirati al personaggio. Il costume di Mona Megistus è composto da un abito a tinte viola, un cappello a punta e un paio di stivali scuri, proprio come una vera strega.

Toge ha preso questi abiti e li ha indossati per creare questo cosplay di Mona Megistus in biblioteca, con i libri davanti, mentre cerca di imparare nuovi incantesimi per aiutare la sua gente e il suo gruppo, aiutando il giocatore di Genshin Impact a superare tutti gli ostacoli che gli si parano davanti. Dalla stessa regione arriva questo cosplay de La Signora, mentre dalle terre di Inazuma si presenta questo cosplay di Yae Miko.