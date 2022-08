Genshin Impact: un cosplay di Mona Megistus che incanta

In Genshin Impact il giocatore viene lanciato nel mondo di Teyvat, un'area molto grande e ricca di segreti da scoprire grazie a vari individui dalle abilità uniche. Ci sono i guerrieri, i combattenti da mischia, maghi e coloro che operano dalla distanza e poi i supporti. Ognuno è abbastanza variegato e può trovare il suo posto in un gruppo.

Se a Liyue si trovano personaggi palesemente ispirati alla Cina e a Inazuma quelli ispirati al folklore giapponese, a Mondstadt c'è invece un'aria molto più europea e occidentale. Tra palazzi e organizzazioni di vario genere, ci sono cavalieri e maghi come quelli dei racconti medioevali. Una maga degna di nota in Genshin Impact è certamente Mona Megistus, la maga delle stelle che combatte tramite una bacchetta magica.

Vestita di tutto punto proprio come se fosse una strega, in particolare per il suo enorme cappello a punta viola, la ragazza è diventata reale grazie a Orion, la modella che ha realizzato questo cosplay di Mona Megistus in una biblioteca ricca di sapienza e quindi di cose da imparare per sfruttare al meglio le magie.

E sempre dalla stessa regione, non perdetevi il cosplay di Jean creato da Lululottie. Oltre le tre regioni sopra citate, adesso in Genshin Impact potrà essere esplorata Sumeru.