Genshin Impact: un cosplay di Mona Megistus, la maga delle stelle in lingerie

Stelle e pianeti non sono ammirati e studiati soltanto nella realtà: anche i mondi fantasy hanno quei personaggi che riescono a trarre qualcosa da questi corpi celesti. Che sia magia o conoscenza, poco importa. In Genshin Impact per l'appunto non manca quel personaggio che ha una caratteristica che la lega molto agli astri.

Mona Megistus è un personaggio giocabile di Genshin Impact con propensione Hydro, quindi magie a base d'acqua. È conosciuta come l'astrologa e ha tante capacità e molto orgoglio con base stabile a Mondstadt. Con il suo aspetto ricorda indubbiamente una strega, con un abito dalle tinte viola e alcuni risvolti rossi, mentre il largo cappello a punta sulla testa fa pensare subito a un personaggio con capacità magiche. E infatti la usa arma è un catalyst, con il quale attacca dalla distanza, sparando attacchi a base hydro e con nomi che talvolta si rifanno alle stelle.

La cosplayer Xenon, che ha già recitato il ruolo di Raiden Shogun in questo cosplay a tema Genshin Impact, ha deciso di dare una sua interpretazione di Mona, molto più matura e seducente. Poche foto ma molto accurate rivelano la natura di questo cosplay di Mona Megistus più adulto, con il solo corpetto viola, calze con stelle d'oro e poco altro. Vi interesserebbe avere una skin del genere per lei in Genshin Impact? Altrimenti potete osservare il cosplay di Mona classico di Timber.