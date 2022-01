Genshin Impact: un cosplay di Mona Megistus con la magia italiana di Nymphahri

I videogiocatori stanno continuando ad animare le terre di Genshin Impact, il continente di Teyvat. Il protagonista, o la protagonista a seconda delle scelte, si può far affiancare in questo percorso ricco di quest e combattimenti da vari personaggi. Alcuni vengono completamente scartati, altri invece vivono nel gioco e non solo.

In particolare le donne di Genshin Impact sono sovrarappresentate nel settore cosplay, e non poteva essere altrimenti. Il fascino di molte di loro riesce a colpire grazie all'interpretazione di alcune cosplayer e modelle, che si fanno ritrarre con pose e vestiti particolari non solo all'estero ma anche in Italia. Una delle cosplayer nostrane più famose, Nymphahri, ha una predilezione per i personaggi di Genshin Impact, avendone già interpretati alcuni.

Come dimenticare infatti il cosplay di Yanfei o il cosplay di Amber, ma a loro si aggiunge un altro membro. Il cosplay di Mona Megistus dell'italiana è stellare, con una fedeltà unica. Vestito viola e blu con alcuni pattern di stelle, cappello da strega ben in equilibrio sulla testa, guanti e vari pendenti rendono davvero ben fatto questo personaggio. Anche l'espressione ricorda quella di alcuni sguardi di Mona Megistus visti in Genshin Impact, per un cosplay ottimamente riuscito sotto tanti aspetti.