Genshin Impact: un cosplay di Mona Megistus magica e adulta

Ormai si fa sempre più folto il cast di personaggi giocabili di Genshin Impact. Studio MiHoYo non si è fermata e dal 2020 sta portando al pubblico sempre più contenuti, così da tenere sempre viva quest'avventura a Teyvat. Con Genshin Impact 3.4 in arrivo a giorni, si amplierà ancora di più il mondo del progetto della casa videoludica cinese.

Dehya e Mika arriveranno nella 3.5, Yaoyao e Alhaitham sul punto di partenza e poi più avanti arriverà anche Dainsleif e chissà quanti altri personaggi. Un ampliamento del cast davvero imponente se si pensa al roster presente agli inizi di Genshin Impact di fine 2020, quando fu proiettato il videogioco sul mercato ufficialmente. Ci sono però personaggi che sono presenti da più di due anni, facendo parte del primo nucleo presentato da Studio MiHoYo.

Tra cavalieri, guerrieri e maghi, spicca la presenza di Mona Megistus, personaggio di cinque stelle di rarità e con un'affinità con l'elemento hydro. Dall'aspetto di una loli vestita come una streghetta, è un'astrologa famosa di Mondstadt che è parecchio fiera della sua conoscenza, mostrando quindi anche un grande orgoglio. In fuga dalla sua maestra, Mona si rende parecchio utile in città e anche nel gruppo del protagonista di Genshin Impact.

Quando una cosplayer prova a replicarla, la sua figura diventa sempre più adulta di quello previsto da MiHoYo. E anche in questo caso accade, con un cosplay di Mona Megistus adulta e affascinante ma comunque dal fisico asciutto creato da Angelina Chernyak. Tutto viene adattato perfettamente però, con il vestito viola e il cappello che rendono ormai il personaggio facilmente distinguibile dagli altri.

