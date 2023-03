Genshin Impact: un cosplay di Mona Megistus maid in una versione diversa dal solito

Il mondo creato da MiHoYo è molto vasto, ed è anche grazie a questo se Genshin Impact ha avuto successo nel corso di questi ultimi anni. Ci sono tante culture differenti che abitano nella propria bolla, ma che in parte poi si mischiano, vengono corrotte ed evolute, modificate, e ciò ha portato a un cast molto ampio e variegato.

Mona Megistus è un personaggio di Genshin Impact, è una strega, esperta nell'uso della magia elementale dell'acqua, e abita nella regione di Mondstadt, quella che più di tutte richiama un contesto medioevale europeo, fissato in particolar modo sulla Gran Bretagna. Mona è una ragazza misteriosa e riservata, che fa uso dei suoi poteri attaccando a distanza. Infatti, come confermato anche dai suoi abiti, Mona è una maga molto capace.

In quanto maga, Mona è in grado di manipolare l'elemento dell'acqua per creare illusioni, manipolare le maree e persino fare apparire creature marine. In battaglia, Mona è in grado di creare enormi onde d'acqua per colpire i suoi avversari e proteggersi dagli attacchi nemici. Inoltre, può creare uno specchio d'acqua per riflettere gli attacchi avversari, sfruttando così la loro stessa forza contro di loro.

Questa Mona però non c'è più nella visione di Angelina Chernyak, cosplayer che ha deciso di cambiare enormemente il personaggio. Via quindi gli abiti da strega e il risultato è questo cosplay di Mona Megistus maid più particolare del solito. Questa Mona cameriera con abito viola, grembiule, calze e tacchi non si vedrà molto facilmente in Genshin Impact, ma intanto potete ammirarla nel lavoro svolto dalla cosplayer nella foto in basso.

