Genshin Impact: un cosplay di Mona Megistus stellare di Alexy Sky

Gli elementi naturali sono una costante dei mondi fantasy. In questi universi che popolano anime e manga, ma anche videogiochi e perché no anche film in carne e ossa, ci sono le classiche magie basate sul fuoco, sul ghiaccio, sull'acqua, sul vento e tante altre ramificazioni. Genshin Impact non poteva sfuggire a questa caratterizzazione.

Mentre tutti si preparano al nuovo aggiornamento di Genshin Impact, che verosimilmente metterà in gioco non soltanto nuovi eventi e oggetti ma anche personaggi con il loro attributo elementale - che potrebbe essere allargato tra non molto grazie all'inserimento dell'elemento Dendro nella patch 3.0-, la loro arma e tanto altro, i giocatori si stanno godendo l'ultimo aggiornamento.

Ciò ovviamente comporta il giocare sia con i personaggi più recenti che con quelli ormai navigati e che nella produzione di studio MiHoYo hanno trovato casa anche da più di un anno e mezzo. Tra i più longevi c'è Mona Megistus, la maga delle stelle e astrologa, che però utilizza un attributo di tipo Hydro, scatenando potenti magie acquatiche.

La magia del cosplay di Mona Megistus realizzata da Alexy Sky è un po' diversa, ma comunque riuscirà a darsi da fare in ogni battaglia del videogioco.