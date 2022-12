Genshin Impact: un cosplay di Mona Megistus dall'aspetto adulto in giro a Mondstadt

Il continente di Teyvat è formato da tante regioni tutte molto diverse tra loro. Per il momento soltanto alcune sono state rese disponibili in Genshin Impact, il videogioco di Studio MiHoYo che sta facendo faville a ogni livello. Ci si può avventurare - anche se soltanto da poco - nei deserti di Sumeru o tra i ciliegi in fiore di Inazuma.

Altri scorci sono donati dai paesaggi tipici della Cina continentale, rappresentati dalla città stato di Liyue. Invece, per una situazione molto più affine al contesto occidentale bisogna recarsi in un'altra area, l'ultima delle quattro inserite al momento in Genshin Impact. Mondstadt è una città fortificata che ricorda un enorme castello medioevale, situata su un promontorio nel nord est del continente. Protetta da Barbatos, Archon dell'Aneimo, ci sono molte organizzazioni nei paraggi ma indubbiamente sono i Cavalieri di Favonius quelli con più membri.

Tra i personaggi giocabili appartenenti a quest'area c'è però anche chi non appartiene a nessun gruppo e si è ritrovato a Mondstadt dopo essere fuggita dalle cure della sua maestra. Ovviamente il riferimento è a Mona Megistus, la giovane astrologa che può essere utilizzata in combattimento in Genshin Impact. Essendo uno dei personaggi più amati, in rete ci sono diversi cosplay di Mona Megistus, e uno dei più recenti è stato presentato da Angelina Chernyak sulla propria pagina Instagram.

Questa Mona Megistus un po' più cresciuta del solito si aggira tra le strade di Mondstadt con il suo abito viola e il cappello a punta. La cosplayer e il suo fotografo hanno deciso di dare un tocco molto più realistico grazie all'ambientazione, che sicuramente riesce a fare il suo effetto. E dagli stessi paraggi arriva anche questo cosplay di Sucrose l'alchimista.