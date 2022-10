Genshin Impact: un cosplay di Mona Megistus dall'atmosfera medievale

Genshin Impact ha presentato le lande di Sumeru, distanti sotto vari fronti dalle tre già conosciute. Allontaniamoci per il momento dal deserto di Sumeru, da coloro che lo abitano e dalle nuove aggiunte preparate da Studio MiHoYo. Torniamo a Mondstadt, uno dei 3 territori che, insieme a Inazuma e Liyue, ha costituito la colonna portante del gioco.

Mondstadt è una città situata nella regione a nord ovest di Teyvat, ed è una delle sette regioni di questo mondo. In attesa di conoscere più avanti le restanti tre regioni mancanti di Fontaine, Natlan e Snezhnaya, i giocatori di Genshin Impact hanno passato molto tempo qui, nell'area dell'archon Barbatos. E tra le mura di questa città che sa tanto di fortezza medioevale europea si annidano tanti segreti, molto spesso magici e incantatori.

E Mona Megistus l'astrologa è uno di questi. La maghetta di Genshin Impact vestita di tutto punto, con un abito viola e un cappello a punta da strega dello stesso colore è in grado di lanciare incantesimi hydro a tutto spiano con la sua bacchetta. Kaddi lo sa e la propone in una sala ben arredata per questo cosplay di Mona Megistus ben realizzato.

Rimanendo in tema acquatico, immergetevi nelle acque con questo cosplay di Kokomi.