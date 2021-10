Genshin Impact: un cosplay di Mona con la strega pronta per Halloween

In Genshin Impact possiamo giocare e addentrarci nel mondo di Teyvat, scoprendone ogni segreto e anfratto, grazie a svariati personaggi dalle abilità uniche. Ognuno è abbastanza variegato e con la propria personalità così da distinguersi ottimamente dal resto del cast giocabile e non. C'è però qualcosa che manca secondo i fan.

In molti infatti vorrebbero che Genshin Impact predisponesse la possibilità di acquistare varie skin diverse per i vari personaggi. Durante la patch 1.6, pubblicata diversi mesi dopo la prima distribuzione del gioco sulle varie piattaforme, Barbara e Jean hanno ottenuto nuove skin ma il pool disponibile non è diventato ricco così come ci si aspettava. Adesso che Halloween si sta avvicinando, potrebbe essere una buona idea dotare tutti i personaggi di Genshin Impact di abiti da strega e mostri.

In attesa delle mosse dello studio MiHoYo, i fan fanno da sé. La cosplayer Grusha, una delle più note del settore, ha deciso di creare un cosplay di Mona Megistus versione Halloween. Prendendo i suoi abiti classici, che già rispecchiano quelli di una strega ma con tinta viola e blu, ha deciso di dare un tocco più lugubre al personaggio cambiando tutto in tinta nera. Vi piacerebbe giocare una Mona così in Genshin Impact?

Nel frattempo, studio miHoYo sta per lanciare il nuovo personaggio Arataki Ikko.