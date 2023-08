Genshin Impact: un cosplay di Nahida, docile e angelica dall'orientale Momomua

Una lunga attesa giunge al termine, MiHoYo ha finalmente rilasciato l'aggiornamento 4.0 di Genshin Impact. I giocatori del free to play open world RPG con elementi gatcha hanno ora l'occasione di avventurarsi negli ambienti marini della nuova regione di Fontaine e di fare la conoscenza di nuovi protagonisti.

Il nuovo update include una serie di nuovi eroi, come Lyney o Lynette, e di banner dedicati a vecchie conoscenze, come Yelan. Per provare a sbloccare tutti i personaggi già arrivati e quelli che verranno pubblicati nel corso delle settimane future queste Primogems gratuite di Genshin Impact vi saranno sicuramente molto più che utili. A ogni modo, i riflettori si spostano solo per un momento dai protagonisti di Fontaine per lasciare spazio a Nahida, la Dendro Archon della Regione di Sumeru.

Prima di arrivare nella nuova regione ispirata alla Francia, i giocatori salutano un'ultima volta la regione desertica arrivata con il precedente major update. Nahida è il recipiente di sua eccellenza Kusanali, riportata dai Saggi al Santuario di Surasthana in seguito alla caduta della precedente Archon Rukkhadevata. Ella è un individuo sfuggente e riservato, che lascia il governo della città di Sumeru ai saggi a causa del trattamento che le viene riservato. I suoi tratti distintivi sono l'eccezionale intelligenza e la sua infinita conoscenza.

In questo cosplay di Nahida da Genshin Impact ritroviamo l'eroina Dendro di Sumeru in tutta la sua meravigliosa eleganza. A condividere questa perfetta interpretazione è la cosplayer orientale Momomua.