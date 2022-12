Genshin Impact: un cosplay di Nilou orientale dal fascino irresistibile

Le prime discussioni su Genshin Impact 2.8 hanno portato i videogiocatori a familiarizzare subito con uno degli elementi che sarebbe stato centrale da quel momento in avanti. Dopo aver esplorato Mondstasdt, Inazuma e Liyue per oltre due anni, essendo state dal lancio soltanto queste le regioni disponibili, adesso c'è una nuova terra da scoprire.

Teyvat si è infatti allargata con la regione di Sumeru, una terra desertica e tropicale che è portatrice dell'elemento Dendro e che prima non era disponibile. I nuovi aggiornamenti di Genshin Impact stanno pian piano evolvendo e ampliando la regione, che si sta arricchendo grazie all'aggiunta di quest, personaggi e, ovviamente, anche con l'inserimento di alcune figure che sono o saranno giocabili in futuro. Tra le prime aggiunte di Genshin Impact c'è stata Nilou.

Il 14 ottobre 2022 è stata infatti la data in cui Nilou è stata aggiunta ufficialmente come personaggio giocabile, diventando uno dei primi appartenenti alla regione di Sumeru. Ovviamente non sarà l'unica, dato che nei futuri aggiornamenti verranno inseriti Yaoyao e Alhaitham, ma intanto i giocatori si possono divertire a usarla e a controllare le sue sinergie in un gruppo. La ragazza dai capelli rossi ha l'aspetto di una danzatrice arabeggiante, con veli bianchi e azzurri, denominata versione "Neither Flower Nor Mist".

Con questi vestiti in mente, la cosplayer cinese Shiro ha deciso di proporre un cosplay di Nilou con un aspetto molto più cresciuto ed elegante rispetto a quello che si vede in Genshin Impact. Cosa ne pensate di questo scatto davvero affascinante? E sempre parlando di fascino, ecco anche un cosplay di Ningguang da Liyue.